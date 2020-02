Cambio di programma per i derby ravvicinati del Modena contro Carpi e Reggio Audace. Partendo da quest’ultimo, la sfida contro i granata non si disputerà più alle 15 di domenica 15 marzo come inizialmente calendarizzata, ma è stata anticipata alle 20.30 di venerdì 13 marzo al Mapei Stadium. Questo per evitare la concomitanza con il match casalingo del Sassuolo in Serie A contro l’Hellas Verona che si gioca sempre nell’impianto reggiano. A subire modifiche però non è stato solo il derby tra canarini e granata, ma anche l’altra gara provinciale contro il Carpi di Giancarlo Riolfo. La partita era stata inizialmente fissata per sabato 7 marzo alle 20.45 ma è stata anticipata alle 15 dello stesso giorno. Per quanto riguarda la partita dei gialloblu di Michele Mignani contro capitan Pezzi e compagni c’è in ballo anche l’ipotesi di disputare la sfida a porte chiuse per via dell’emergenza Coronavirus. Il provvedimento di far giocare le partite senza tifosi ha già toccato sia la sfida di domenica del Sassuolo contro il Brescia che anche il match di ritorno di Coppa Cev della Leo Shoes Modena Volley al PalaPanini il prossimo 4 marzo e potrebbe venire quindi esteso anche al derby tra Modena e Carpi, che senza pubblico sugli spalti perderebbe buona parte dello spettacolo.