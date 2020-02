Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Mentre notizie confortanti arrivano dai medici, che parlano di una situazione sanitaria ancora sotto controllo, da un punto di vista economico la situazione continua ad essere molto complessa. Proprio per l’economia, il governatore Stefano Bonaccini ha auspicato uno choc. L’appello è rivolto al Governo, che per il presidente dell’Emilia-Romagna non ha proceduto male, data la rapida escalation di casi. È però necessario adesso un intervento rapido, attraverso misure che diano un nuovo impulso all’economia. “Abbiamo già chiesto alcune misure importanti, – ha dichiarato il governatore rieletto – avremo un incontro nei prossimi giorni, per la questione economica: questo è il vero rischio che stiamo correndo. Il rischio di una ricaduta pesante per l’economia in tutto il Paese e, in maniera significativa, nelle tre regioni che, da sole, contribuiscono a circa metà del Pil italiano”. Misure necessarie, ha detto il presidente regionale, per tornare alla normalità. Tra le misure urgenti richieste dalla Regione figurano l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rinvio dei mutui e l’accesso al credito.