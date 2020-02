Nel video l’intervista ad Antonio Sblendorio, referente Progetti Scambio Europei

Tra i tanti problemi che il Coronavirus sta causando al nostro territorio c’è anche quello legato al progetto Erasmus per gli studenti universitari di Modena e Reggio Emilia. Le misure adottate precauzionalmente hanno costretto molti studenti a rinunciare al viaggio studio o a rimanere nelle sedi estere in quarantena, in attesa di conoscere il proprio destino. Ma il problema è bidirezionale e riguarda sia gli studenti italiani all’estero ma anche gli universitari stranieri che avevano deciso di venire a studiare all’Unimore. La situazione viene costantemente monitorata per permettere agli studenti di completare il loro percorso di Erasmus, ma bisogna far fronte anche al problema istituzionale: molte università straniere non adottano infatti una linea comune, ma le precauzioni variano da ateneo ad ateneo e da paese a paese.