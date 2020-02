Nel video l’intervista a Samuele Maurizi, attaccante Carpi Fc

Non è stata una settimana normale la seconda di fila per il Carpi senza una gara alle porte per la minaccia del Coronavirus. Dopo il rinvio del match di domenica scorsa a Salò, la squadra biancorossa ha completato nel pomeriggio il lavoro a porte chiuse fra San Martino in Rio e l’antistadio e ora si fermerà per due giorni come racconta l’attaccante Samuele Maurizi, una delle grandi sorprese della rosa di Riolfo. Il Carpi arriverà al derby di Modena di sabato 7 dopo 3 settimane senza gare ma poi dovrà giocarne addirittura 7 nell’arco di appena 22 giorni. Un calendario folle che però non spaventa Maurizi. Scovato in Eccellenza a Roma, dopo la gavetta in prestito a Fermo Maurizi è esploso a Carpi e con 4 reti e 2 assist ha già migliorato il suo score fra i professionisti. Un anno d’oro non toccato nemmeno dal rosso amaro di Vicenza