È tornato al suo pieno splendore il dipinto risalente al XVII secolo “Madonna col Bambino, San Sebastiano e San Rocco”. Dipinta da un artista ignoto e proprietà del Comune di Ravarino, l’opera è stata restaurata e oggi è stata presentata al pubblico. Si tratta di una grande tela, che in origine faceva parte di una pala d’altare dell’oratorio di San Rocco, eretto a Ravarino nel 1631. Ma questo non è l’unico motivo di interesse nel dipinto: a testimonianza di uno stretto legame con il paese, nella parte inferiore vi è riprodotto l’antico borgo, con mura e torrioni. Figura anche la rocca o come veniva allora chiamato, il palazzo vecchio della famiglia Rangoni. Nel 1643 il palazzo e gran parte del paese furono incendiati e distrutti dalle truppe papaline, che attaccarono Ravarino durante la cosiddetta guerra di Castro. L’antico borgo e la sua rocca andarono quindi perduti pochi anni dopo essere stati dipinti su questa tela.