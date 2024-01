Nel video l’intervista post-partita a Paolo Bianco, Allenatore del Modena Calcio

Modena e Brescia inaugurano il nuovo anno allo Stadio Braglia nella prima giornata del girone di ritorno. I canarini devono ritrovare un successo che manca dal 2 dicembre, con le Rondinelle a -3 dai gialloblù.

PRIMO TEMPO

Il 2024 del Modena parte nel peggiore dei modi, con il vantaggio del Brescia al 5′. Azione sulla sinistra finalizzata con l’ottimo inserimento di Dickmann, che, grazie soprattutto alla deviazione decisiva di Zaro, spiazza l’incolpevole Gagno. Inizio di gara poco aggressivo da parte dei canarini, che avevano anche avuto una grandissima occasione con Duca, che si era involato da solo, poco prima della rete avversaria, verso la porta di Andrenacci; l’ultimo tocco troppo potente del numero 7 ha favorito l’uscita positiva del portiere. Proprio il centrocampista è costretto al cambio per un problema all’altezza della caviglia sinistra. I canarini vanno vicini al pareggio con un buon tiro dalla distanza di Battistella, terminato a lato di un soffio, con Andrenacci comunque sulla traiettoria. Il Brescia trova al 30′ un clamoroso raddoppio con Galazzi, che con una posizione perfetta di sinistro supera Riccardo Gagno. Nei minuti finali il Modena non riesce ad impensierire gli avversari, che custodiscono agevolmente il 2-0.

SECONDO TEMPO

Il Modena riapre la partita al 7′ del secondo tempo, grazie ad un rigore fischiato per un fallo di mano in area di Bjarnason. Dal dischetto trasforma Luca Tremolada, che ritrova un gol che gli mancava dal 2 settembre, dal successo per 2-0 contro il Pisa. Nella ripresa dentro i nuovi innesti del Modena, Gliozzi e Corrado, per dare nuova linfa ai canarini. I gialloblù attaccano, ma rischiano molto sulle ripartenze del Brescia, vicino al terzo gol in un paio di occasioni. Al 70′ Battistella ha un’importante chance per il 2-2, ma spreca malamente di testa il cross perfetto di Manconi. La partita termina 2-1 per il Brescia, che aggancia in classifica proprio il Modena di Bianco.