E’ una vera rivoluzione nel rapporto tra esseri umani e animali di affezione. Da tempo il valore che ricopre un animale domestico all’interno di un nucleo familiare va sempre più rafforzandosi, un legame d’affetto riconosciuto anche a livello delle istituzioni. Bologna in questo si propone come apripista depositando un progetto che prevede all’interno del cimitero di Borgo Panigale non solo un forno crematorio per cani, gatti e «altri tipi di animali di affezione di piccola taglia», ma sarà realizzata anche una sala del commiato per dare l’ultimo saluto ai propri amici a quattro zampe. A realizzare l’opera sarà Bologna Servizi Cimiteriali grazie ad un investimento di mezzo milione di euro. Un affetto che lega famiglia e animale da compagnia che viene confermato dalle registrazioni all’anagrafe canina, sempre in aumento. E’ vero, esistono sul nostro territorio modenese altri forni crematori per animali domestici, spesso legati agli ambulatori veterinari, ma nel caso bolognese si apre lo spazio del commiato dove poter salutare il proprio amato a 4 zampe. Il progetto vedrà la sua realizzazione tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Le ceneri potranno essere disperse, si potranno portare a casa, oppure – ma su questo si sta ragionando in Regione – si potranno seppellire nella tomba di famiglia.