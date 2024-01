Nel video le interviste a:

Salomone Pirata Pacioccone piange il suo ’papà’, il grande e amato fumettista modenese Ebro Arletti, oltre che pubblicitario di successo e protagonista di una fantastica stagione di creatività e di fantasia: quella del Carosello, che ancora oggi rivive nella memoria di tutta una generazione. Arletti si è spento ieri, all’età di 82 anni, proprio nel giorno in cui la tv italiana ha compiuto 70 anni. Oggi, invece, l’ultimo commosso saluto, alle camere ardenti del Policlinico di Modena, con parenti, amici e colleghi di un tempo, tutti riuniti per dirgli addio. Esponente di spicco della scuola modenese di animazione, non si può dire che di cose, Ebro, nella sua vita non ne abbia fatte: già dagli anni ’60 fece parte dello storico studio Paul Film di Paul Campani, per poi collaborare, insieme a Bonvi, alla Vimder Film di De Maria. Fondatore dell’agenzia Studio Arletti e cofondatore dell’agenzia Accordo, ha curato l’immagine, il logo e le campagne di molte aziende del territorio. Con Arletti se ne va un altro pezzetto di genio tutto modenese che, però, si potrà ritrovare “sfogliando” quegli originali disegni, pieni di talento e passione, che porteranno per sempre la sua firma.