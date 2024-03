Nel video l’intervista a Gian Francesco Menani, Candidato sindaco Sassuolo

Dare continuità a quanto fatto negli ultimi cinque anni, concludendo i numerosi interventi in corso e dando il via a nuovi progetti in termini di opere pubbliche. C’è questo in cima agli obiettivi di Gian Francesco Menani, che oggi ha ufficialmente lanciato la sua candidatura a sindaco di Sassuolo per il centrodestra. Opere come il recupero del ponte Veggia, della Paggeria e la costruzione di due asili sono tra le sfide che il primo cittadino uscente mira a consegnare alla città nel suo secondo mandato. Tra i progetti più cari a Menani anche la realizzazione di una sede universitaria. Nella voce “Sviluppo della città” sono in programma anche altre opere. In cima alle priorità anche la sicurezza, la cura del verde, la viabilità, ma anche un cambio di passo deciso nella raccolta differenziata