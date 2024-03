Modena e Cittadella al Tombolato per uscire dalla crisi nera. I veneti arrivano allo scontro playoff con 8 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime nove. I canarini hanno vinto solo due delle recenti 15 gare, essendo penultimi nella classifica relativa a questo periodo del campionato.

PRIMO TEMPO

Al 13′ gol in apertura del Cittadella che sfrutta alcune disattenzioni in difesa del Modena, con Amatucci lasciato solo e libero di deviare di testa in rete in cross della destra a rientrare di Carissoni. Brivido per i canarini, che faticano a trovare soluzioni in attacco, al 27′, con il tiro cross insidioso di Baldini da punizione, che termine a lato non di molto. All’improvviso il Modena al 33′ ha una chance clamorosa per pareggiare. Santoro, dopo un ottimo recupero palle, serve sulla profondità Gliozzi, che offre un passaggio facilissimo per Abiuso che a porta vuota calcia clamorosamente alto. Il pareggio arriva però nella parte finale del primo tempo, con Corrado che serve alla perfezione Magnino, bravo a schiacciare di testa dopo il suo inserimento offensivo.

SECONDO TEMPO

Ripresa in cui il Modena viene fuori in maniera decisamente più aggressiva e convincente. A parte un’occasione in cui Seculin respinge un colpo di testa da distana ravvicinata, il Modena non corre grossi pericoli e sembra riuscire a trovare maggiori spazi in attacco. Intorno al 65′ Abiuso ha un’ottima occasione su un passaggio filtrante, che il giovane attaccante non riesce però a sfruttare, dopo essersi trovato a tu per tu con il portiere. I canarini rischiano su un lancio lungo del Cittadella, raccolto dal neoentrato Pandolfi, schermato dall’uscita rischiosa ma efficace di Seculin al limite dell’area. Ma il Modena sembra averne di più e al 31′ del secondo tempo Gerli impegna il portiere Maniero con un tiro insidioso ma centrale, dopo un’ottima combinazione con Santoro. Nel finale Bianco prova a trovare il vantaggio buttando nella mischia Tremolada, ma la gara termina 1-1, con il sesto pareggio consecutivo negli scontri tra Modena e Cittadella. Canarini che rimangono a -2 dalla zona playoff.