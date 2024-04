Adesso è ufficiale: Paul Buchegger è un nuovo giocatore del Modena Volley.

Lo ha reso noto la società gialloblu, oggi pomeriggio, con un comunicato diffuso ai media.

Austriaco di 28 anni, 204 centimetri di altezza, Buchegger andrà a far parte del reparto opposti a disposizione di coach Alberto Giuliani.

Si tratta di un ottimo acquisto: nella Superlega 2023-24 è stato il giocatore con il maggior numero di attacchi vincenti.

Per Buchegger, quest’anno in forza a Catania (squadra arrivata ultima e retrocessa), si tratta di un gradito ritorno: aveva giocato a Modena anche nella stagione 2020-21, nella quale era tornato ad alti livelli dopo un lungo infortunio.

Nelle ultime tre stagioni, Buchegger ha giocato prima in Turchia (Spor Toto Spor Kulübü), poi di nuovo in Italia, a Vibo Valentia e a Catania.

Negli anni precedenti, prima di Modena, aveva giocato in Italia anche a Monza, Ravenna e Ortona.

Ormai è italiano a tutti gli effetti, almeno pallavolisticamente.

Con la fine, ieri, della stagione – e scudetto a Perugia, guidato da Angelo Lorenzetti – l’ufficializzazione di Paul Buchegger potrebbe essere soltanto la prima delle operazioni di mercato del Modena Volley.

Nei prossimi giorni potrebbe toccare ad altri giocatori nel mirino del direttore sportivo Casadei: parliamo del palleggiatore argentino Luciano De Cecco (da Civitanova) e dello schiacciatore cubano Miguel Gutierrez (da Taranto).

Alcune operazioni sono già date per fatte: il palleggiatore argentino Luciano De Cecco (36 anni), proveniente da Civitanova, l’opposto austriaco Paul Buchegger (28 anni, quest’anno a Catania), lo schiacciatore cubano Miguel Gutierrez (27 anni, da Taranto) e l’esperto centrale di Civitanova, Simone Anzani (32 anni).

Ora arrivano voci di radio-mercato che riguardano anche giocatori di “contorno” per la rosa della prossima stagione: uno è il giovanissimo centrale-opposto Pardo Mati, 18 anni ad agosto, ora in A2 a Santa Croce, altri nomi sono quelli di due palleggiatori francesi, Kelian Motta Paes (che gioca in Polonia) e Alexandre Gabin, attualmente al Tours, entrambi 22 anni.

Ma il nome grosso su cui starebbe lavorando il Modena Volley è il ritorno, dopo appena un anno, di Adis Lagumdzija, fortissimo opposto turco-bosniaco di Civitanova.