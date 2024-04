Nel video le interviste a:

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

Luca Negrini, Candidato sindaco a Modena di centrodestra

Sport come crescita e vita sana, ma anche come indotto economico e prestigio internazionale. La centralità delle discipline sportive nel tessuto sociale – e non solo – di una città è stata sottolineata nel corso di un incontro che ha avuto come ospite il ministro Andrea Abodi. Accompagnato dai parlamentari modenesi di Fratelli d’Italia e dal candidato sindaco Luca Negrini, Abodi ha fatto il punto su quanto, anche a Modena, sia stato fatto, ma soprattutto su quanto sia ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda gli impianti sportivi.

Tanto c’è da fare anche a partire dalle scuole, sostiene Luca Negrini, dotandole di palestre adeguate.