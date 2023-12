Smog ancora una volta sopra al limite nella provincia di Modena. A confermarlo, le rilevazioni di Arpae, sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10 che evidenziano un livello d’allerta per il nostro territorio, da bollino rosso. Per questo, prendono il via da domani, martedì 12 dicembre, le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia-Romagna che fino a mercoledì 13, compreso, limiteranno la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5, dalle ore 8.30 alle 18.30 nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria e Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all’interno dell’anello delle tangenziali. Prevista, inoltre, la riduzione delle temperature negli ambienti di vita riscaldati a un massimo di 19 gradi – 2 di tolleranza – nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative e nelle attività commerciali. La temperatura va ridotta fino a un massimo di 17 gradi, invece, nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali. Cliniche, case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive restano esclusi dall’obbligo di ridurre la temperatura. Vietato anche effettuare combustioni all’aperto, come bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola in tutto il territorio comunale.