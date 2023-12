Partono oggi i lavori di fresatura della pavimentazione stradale lungo la strada provinciale 3 “via Giardini” in Comune di Maranello, in località La roccia e Museo della rosa antica. I lavori, che dureranno due giorni fino a martedì 12 dicembre, sono necessari a causa del repentino peggioramento del fondo stradale e per tutta la durata dell’intervento sarà istituito un senso unico alternato.