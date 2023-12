Nel video l’intervista ad Alessandro Rasponi, Presidente Club Motori di Modena

Una banda di “Babbi Natale” è arrivata anche quest’anno in Largo San Giorgio a bordo delle auto d’epoca e da rally del Club dei Motori. Una domenica all’insegna dei motori e delle feste, quella che i volontari del club presieduto da Alessandro Rasponi, travestiti da Santa Claus, hanno offerto ai modenesi a spasso per il centro, in quello che si è trasformato in un museo d’esposizione a cielo aperto. Naturalmente, non poteva mancare la tappa al Policlinico, per regalare un sorriso a tutti i bambini. Da 20 anni il Club si rende portavoce di una grande passione legata alla tradizione del territorio modenese: quella dell’automobile, unita al desiderio di aiutare il prossimo, organizzando eventi benefici. E perché no: anche mettere il turbo, per dare il via alle amate feste natalizie che tanto piacciono soprattutto ai più piccini.