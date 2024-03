Nel video l’intervista a Fabio Baracchi, Referente Comunicazione Comando Vigili del Fuoco Modena

Hanno scelto di spacciarsi per Vigili del fuoco gli ignoti malintenzionati che nell’ultimo periodo stanno contattando telefonicamente aziende e privati per chiedere soldi per raccolte fondi o riviste e abbonamenti. Attenzione però perché si tratta dell’ennesima truffa. Ad invitare la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei confronti di questi sedicenti pompieri è il comando dei Vigili de fuoco di Modena che evidenzia come purtroppo si tratti di un fenomeno che, anche nella nostra provincia, si ripete con una certa ciclicità. In questo caso a far scattare l’allarme è stata la segnalazione pervenuta da una azienda del territorio. Il comando dei pompieri di via Formigina oltre a ribadire che questi soggetti non appartengono al Corpo dei Vigili del Fuoco né lo rappresentano in alcun modo invita a segnalare alle Forze dell’Ordine eventuali comportamenti sospetti e invitano soprattutto gli anziani, che sono in questi casi la categoria più a rischio, a mantenere alta la guardia.