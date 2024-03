Nel video l’interista a:

– Dante Zini, Direttore dell’Unità operativa dei disturbi alimentari dell’ospedale di Baggiovara

– Elena Sofia Giovanardi, Dietista

Solo nella provincia di Modena dopo le restrizioni dovute al Covid sono aumentati del 30% i casi di persone con disturbi del comportamento alimentare. Numeri da capogiro che evidenziano come le patologie quali l’anoressia, la bulimia e il disturbo da alimentazione incontrollata, sono uno dei problemi di salute più comuni nei giovani, un fenomeno molte volte sottovalutato sia da chi ne soffre che dalle famiglie. Secondo le stime del Ministero della Salute in Italia sono 3,5 milioni le persone che ne soffrono, per la maggior parte donne tra i 15 e i 20 anni, anche se risulta in aumento anche il numero di chi comincia a manifestare i primi sintomi in età preadolescenziale. Per dare supporto alle famiglie e anche per aiutare chi soffre di questi disturbi, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, presso la Casa di Cura Fogliani è già possibile prenotare una visita gratuita con un team multidisciplinare di esperti