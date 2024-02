Nel video l’intervista all’Avv. Luca Andrea Brezigar, Legale incaricato dalla Fox Junior Serramazzoni

Sport significa competizione, agonismo, ma anche passione, rispetto ed inclusione. Quando subentra la violenza, lo sport finisce. Come accaduto sabato pomeriggio a Montale, dove al termine di una partita di calcio è scoppiata una violenta lite, nella quale due giocatori della Fox Junior di Serra sono rimasti feriti, uno dei quali, Mathias Caballero, è finito accoltellato alla mano e al fianco. Il presunto aggressore, dopo la fuga, sarebbe stato rintracciato dai Carabinieri. Arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate, è stato poi rimesso in libertà. Ed è qui che interviene l’avvocato Luca Andrea Brezigar, incaricato dalla dirigenza del Serramazzoni ad assistere i due giovani feriti. Il legale è cauto e fiducioso che si faccia presto luce su una vicenda che, almeno stando ai fatti per come sono stati raccontati, pare essere più grave di quanto sembri.

Un’aggressione che ha suscitato, fin da subito, molto clamore e indignazione, anche al di fuori del mondo calcistico. Le due società, che si sono impegnate fin da subito a condannare da entrambe le parti il triste episodio, ora restano unite e pensano a rispondere alla violenza con una “partita della pace” tra le due squadre coinvolte. Su questo l’avvocato non ha dubbi: la violenza non è mai tollerata e le responsabilità, quando si sbaglia, debbono essere riconosciute.