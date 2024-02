Nel video, l’intervista ad Alberto Giuliani, Coach Modena Volley

La prima cosa che viene da dire, dopo aver appreso dell’ennesima sconfitta del Modena Volley (3-0 ieri a Civitanova Marche, contro la Lube) è: “Allora non era tutta colpa dell’allenatore!”. Infatti, cacciato Francesco Petrella e arrivato Alberto Giuliani, la parabola negativa della squadra modenese continua, inesorabile. Qualcosa di meglio, tuttavia, si è visto, di fronte ad una squadra peraltro nettamente superiore, perdendo tre set a zero, ma con parziali quanto meno combattuti (25-21, 27-25, 25-23). Almeno di questo va dato atto a Giuliani, che a fine partita ha dichiarato di aver tratto utili indicazioni da questa sconfitta.

Dopo questa ulteriore battuta d’arresto, il Modena Volley si ritrova ora al nono posto in classifica, fuori dai playoff scudetto: sarebbe un fallimento clamoroso! Il prossimo avversario al PalaPanini, domenica alle 19, sarà proprio Cisterna, la squadra che – dopo aver vinto a Taranto (3-1) – precede in classifica Modena di appena tre punti.

Non ci sarà occasione migliore per mettere in pratica il “verbo” di coach Giuliani e riagganciare subito l’ottavo posto.