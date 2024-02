Nel video, le intervista a:

Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Tommaso Tentoni, centrocampista Ac Carpi

Il racconto della terza vittoria di fila del Carpi, ottenuta sul campo del Lentigione, parte dalla fine e dallo spavento per Minel Sabotic, difensore dei reggiani che abita a Carpi e che al 97’ è stramazzato a terra esanime dopo uno scontro fronte contro nuca col biancorosso Rossi. Attimi infiniti, con la corsa dei medici in campo e del defibrillatore, che però non è stato utilizzato perché il giocatore, dopo le manovre salvavita, ha ripreso conoscenza. Diciassette minuti interminabili, poi Sabotic è stato portato in ambulanza al Maggiore di Parma e la Tac in serata ha escluso conseguenze. Sul campo il Carpi, salito al 3° posto ma sempre a -6 dal Ravenna, ha giocato una gara solida colpendo al 5’ della ripresa con l’ottava rete di Sall, abile col destro a giro dopo il servizio di Larhrib a mirare l’angolino. Il Carpi nel finale si è difeso con ordine dalle due migliori chance per i reggiani, sventate dal salvataggio di Cecotti e dal riflesso di Lorenzi sul tiro di Nanni. Poi al 97’ la grande paura per Sabotic, per fortuna col lieto fine.