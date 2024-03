Nel video le interviste a:

–Erika D’Amico, Infermiera assistenza domiciliare assistenza di Sassuolo

–Cristina Fontana, Direttore della Medicina di Vignola

Il Covid non fa più paura. Le mascherine sono un ricordo che qualcuno indossa ancora per zelo, il lock down da parola usuale quasi non si utilizza più; un incubo per fortuna finito, ma che ha lasciato dietro di sé tante, tantissime vittime. Più di 2.500 solo nella provincia di Modena. Per non dimenticarle è stata istituito il 18 marzo la giornata nazionale delle vittime del Covid, in corrispondenza del giorno in cui, nel 2020, la lunga coda dei mezzi dell’Esercito contribuirono a trasportare centinaia di bare. Lunedì in ogni struttura sanitaria modenese verrà osservato un minuto di silenzio