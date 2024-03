Nel video l’intervista a Piera Cavazzoni, Presidente Il Melograno

Un hub di riferimento per tutto il distretto ceramico per un obiettivo dall’alto valore sociale: quello di evitare gli sprechi aiutando le famiglie in difficoltà economica. Il progetto si chiama “ARNIA” ed è promosso da più di 20 realtà che si occupano di famiglie fragili. Si tratta di un luogo unico di raccolta delle eccedenze alimentari recuperate sul territorio, che poi vengono ridistribuite equamente ai punti di sostegno alimentare dei vari Comuni. La sede provvisoria si trova in via Adige n. 1 a Sassuolo, ma verrà trasferita in modo definitivo, in un capannone a Fiorano Modenese, confiscato alla criminalità organizzata.

Il progetto è promosso e sostenuto dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e gestito dall’associazione Il Melograno, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Terre Estensi. Un’iniziativa che nasce perché purtroppo l’inflazione e il difficile momento economico ha spinto sempre più famiglie verso la povertà. Arnia le vuole aiutare, dando valore alla loro dignità