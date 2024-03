Nel video l’intervista a Cristian Serpini Allenatore Ac Carpi

Non è una vigilia come le altre in casa Carpi quella della sfida col Ravenna. Domani alle 14,30 al “Cabassi” arriva la capolista a +1 e in mattinata la rifinitura della squadra di Serpini è stata accompagnata dall’incitamento dei tifosi per una gara molto sentita, anche aldilà dell’importanza che a 8 giornate dalla fine può avere nella corsa alla Lega Pro.

La pesante sconfitta per 3-0 dell’andata innescò la prima mini crisi in casa Carpi e da lì e dalla rimonta di questi ultimi 2 mesi, con 10 punti rosicchiati ai romagnoli, vuole ripartire anche mister Serpini contro un avversario privo del suo capocannoniere Tirelli, ma col rientro di Nappello.

In casa Carpi c’è grande abbondanza di scelte, con Sall e Larhrib che si giocano la maglia al fianco del grande ex Saporetti, pronto a guidare il miglior attacco del girone contro la miglior difesa, bucata fin qui appena 12 volte in 26 gare.