Nel video l’intervista a Luca Borsari – Presidente Coldiretti Modena

Dopo le proteste dei trattori, gli agricoltori si mobilitano ancora, riunendosi in 96 assemblee in tutta Italia per discutere delle sfide e delle opportunità del settore. Anche Modena ha partecipato all’iniziativa, coinvolgendo i propri associati nell’ottica di portare le proprie battaglie nel cuore dell’Europa, in vista delle prossime elezioni. Al centro c’è anzitutto la lotta contro il falso made in Italy, con la necessità di garantire trasparenza sull’origine degli alimenti con la raccolta di un milione di firme per promuovere una legge europea che imponga un’indicazione chiara su tutte le etichette alimentari.

Ma tante altre sono le sfide, legate nello specifico al territorio modenese, come il rischio legato al proliferare dei cinghiali e alla peste suina