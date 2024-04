All’indomani dei recenti episodi criminosi che hanno determinato notevole allarme sociale nel territorio del comune di Castelnuovo Rangone, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno intensificato i controlli giornalieri e serali soprattutto delle località isolate e potenzialmente a rischio per la tranquillità dei cittadini.

Da ieri e per i prossimi giorni, l’Arma vigilerà strade, piazze e parchi del paese con la presenza di militari a piedi, su autoveicoli e con il supporto della Stazione Mobile fornita dal Comando Provinciale, valido ausilio per garantire l’immediata assistenza alle persone con possibilità di segnalazioni dirette e in loco.

Nel primo giorno di controlli, i Carabinieri hanno fermato e ispezionato 14 veicoli e identificato 36 persone di cui 26 di provenienza straniera.