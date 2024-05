Le livree scintillanti e lussuose e il ruggente rombo dei motori delle vetture più belle al mondo, trasformano Modena nel palcoscenico a cielo aperto del Motor Valley Fest. Sono attese oltre 70mila persone nel corso delle quattro giornate all’insegna dell’alta velocità, durante le quali il centro storico acquista tutto un altro sapore: per le piazze del cuore della città i tantissimi visitatori incontrano il passato e il presente dell’automobilismo, marchi e bolidi che hanno reso grande la Motor Valley modenese nel mondo e che continuano a far sognare ad occhi aperti. Protagoniste indiscusse, le silhouette di capolavori a due e quattro ruote firmati Ducati, Energica Motor Company, Dallara, Pagani Automobili, Maserati, Automobili Lamborghini e Ferrari. Motociclette e fuoriserie dei marchi della Motor Valley, che hanno anche registrato performance industriali da capogiro, saranno esposte nei luoghi più significativi della città. Non mancheranno al tempo stesso emozionanti tributi a leggende del passato, come il fuoriclasse brasiliano Ayrton Senna, nel trentennale della sua scomparsa, attraverso i suoi cimeli esposti alla mostra ’High Speed’ a Palazzo Solmi, con un documentario al cinema Astra e tanto altro. Un appuntamento unico nel suo genere, che continua a richiamare sotto la Ghirlandina migliaia di persone, modenesi e non.