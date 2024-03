Nel video le interviste a:

-Carlo Giovanardi, Onorevole

-Pastore Romolo Giovanardi, Chiesa Fonte di Vita Modena

Chiedono la pace in Medio Oriente e lo fanno mostrando sul petto la stella di Davide, la stessa che gli Ebrei furono costretti a indossare durante il periodo nero delle leggi razziali. È un flash mob che vuole la cessazione di ogni ostilità difendendo Israele quello che è andato in scena questa mattina in Largo Porta Bologna. Tra i partecipanti l’Onorevole Carlo Giovanardi che ha voluto sottolineare la differenza netta tra la loro richiesta di pace tra Cristiani, Ebrei e Musulmani e quella portata avanti dai manifestanti pro-Palestina

La pace non può esistere in Medio Oriente se Hamas non elimina dal suo statuto l’intenzione di cancellare lo Stato di Israele. Secondo i manifestanti, senza Hamas, anche la stessa Gaza potrebbe prosperare.