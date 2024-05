Nel video l’intervista a Samantha, dipendente del Bar Buongiorno

Paura in viale Indipendenza, in zona Modena Est, a causa di un incendio divampato nella cucina del Buongiorno Cafè. Il rogo è divampato intorno alle 10 di stamattina. I primi ad accorgersi delle fiamme sono stati i dipendenti del bar, ma sono giunti sul posto ad aiutare anche due meccanici di un’azienda vicina. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con due squadre con Autopompa, modulo fuoristrada e Autoscala. In via precauzionale l’intera palazzina, occupata dal bar e da alcuni uffici, è stata evacuata; sul posto precauzionalmente anche il 118 ma fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Da quanto si apprende, a originare la fiammata nella cucina del bar sarebbe stato uno schizzo bollente finito sul filtro della cappa di aspirazione. Da lì le fiamme sono risalite lungo la canna fumaria fino al comignolo.

Il tutto è successo molto in fretta, spiegano i dipendenti del bar, che fortunatamente sono riusciti a uscire in tempo dall’attività. Ingenti i danni alla cucina, anche se la conta è ancora in corso. Le operazioni dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza del luogo si sono protratte per oltre un’ora, ma la celerità del loro intervento ha permesso di arginare la propagazione delle fiamme, che rischiavano di divorare buona parte della struttura. Sul posto anche la Polizia di Stato, che ha messo in sicurezza l’area per permettere le operazioni dei vigili del fuoco e per ascoltare le testimonianze al fine di ricostruire l’accaduto.