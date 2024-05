Nel video l’intervista a Cristian Liu, Proprietario Bar Scarlatti

I video girati dai testimoni descrivono da soli l’efferatezza e la violenza della rissa che si è consumata intorno alle 18.30 di ieri in via Emilia Ovest, nei pressi del condominio Lambda. Protagonisti dello scontro sono due gruppi di nomadi rivali, una vera e propria faida sfociata in violenza e che vede di nuovo al centro la famiglia dal camper dato alle fiamme martedì notte. Da quanto si apprende all’interno del bar Scarlatti -totalmente estraneo ai fatti- era seduta la famiglia scampata per miracolo al rogo. Una famiglia rivale li avrebbe fatti uscire ed è sulla strada che è scoppiata la rissa, culminata con una persona a terra e un’altra che la colpiva con forza con un bastone, davanti a una decina di testimoni che assisteva attonita. La Polizia Locale ha faticato a intervenire, ma è riuscita comunque a disperdere i partecipanti della rissa. Un 26enne è rimasto ferito ed è stato portato a Baggiovara. Ma la violenza non era ancora finita. Intorno alle 22, nella sala d’attesa del pronto soccorso vi è stato un altro scontro tra le due fazioni. Il personale sanitario e di vigilanza hanno messo in sicurezza i cittadini presenti e il ferito. Nella nuova rissa, gli aggressori erano armati di machete ed è stata rotta una porta. Solo all’una di notte la situazione è tornata alla normalità. Ancora non è chiaro da cosa sia scaturita la faida, ma pare certo che la spirale di violenza sia iniziata con l’incendio del camper dietro ai Portali, sul quale la Procura ha aperto un’inchiesta per dolo con la possibilità di delineare il reato di tentato omicidio.