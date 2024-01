Circolazione a senso unico alternato oggi in via Vignolese all’incrocio con via Zamenhof per consentire un intervento urgente alla rete idrica.

Sempre oggi sarà invece sospesa la circolazione in via San Faustino, nel tratto da via Luosi e via Zanichelli e vietata la sosta con rimozione, per consentire lo smontaggio di una gru.