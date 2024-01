Il 2024 del Carpi Calcio è iniziato con una sconfitta sul campo del Prato. I biancorossi sono usciti con 0 punti dalla sfida in Toscana, in cui gli avversari si sono vendicati del 3-2 rimediato al Cabassi nel girone di andata; ancora un gol nei minuti finali, all’83’, ha deciso la gara, con la rete determinante di Trovade. La missione della squadra di Serpini rimane sempre la stessa, cioè rimontare il Ravenna primo in classifica, adesso a +9 sui carpigiani, che sono al sesto posto nel Girone D di Serie D. Un campionato in cui i biancorossi devono cambiare marcia, per puntare seriamente al primato del raggruppamento. Il ds Motta ha parlato dell’obiettivo “40 punti” nel girone di ritorno, per recuperare in classifica sul Ravenna, che è ripartito nel nuovo anno con la vittoria sul campo della Pistoiese per 0-3.

In vista dei prossimi impegni di campionato, è arrivata intanto la decisione del Giudice Sportivo sul giocatore offensivo Matteo Cortesi. Il classe ’98 è stato punito con due giornate di squalifica perché “al termine della gara contro il Prato si rivolgeva verso la tribuna con ripetuti gesti triviali e provocatori”.

La prossima gara è in programma domenica 14 gennaio alle 14.30, al Cabassi contro un Borgo San Donnino reduce da quattro sconfitte consecutive. D’Orsi e Verza, dopo aver smaltito l’influenza, saranno a disposizione, mentre rientra dalla squalifica il capitano Calanca, assente nella trasferta deludente contro il Prato.