VIA ORAZIO, FURGONE INCASTRATO NEL SOTTOPASSO. SANZIONATO 22ENNE

È rimasto incastrato nel sottopassaggio col suo furgone mentre percorreva il manufatto ed è stato sanzionato, dalla Polizia Locale di Modena. Non aveva fatto i conti con l’altezza del mezzo, un Peugeot Boxer, il 22enne alla guida che intorno alle ore 4.30 della notte stava circolando in via Orazio, in direzione del centro città. Il furgone, che trasportava elementi di arredo, è rimasto seriamente danneggiato e per liberare l’asfalto dai resti della carrozzeria è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.