SUPERBONUS 110, L’ALLARME DELLE COSTRUZIONI: “SERVE UNA PROROGA”

Si alza con forza il grido di allarme di tutta la filiera delle costruzioni per prorogare la scadenza del Superbonus. Lo stop netto alla misura, previsto per il 31 dicembre, per i costruttori rischia di creare una “macelleria sociale”, col fallimento delle imprese e famiglie costrette a sobbarcarsi i costi dei lavori avviati