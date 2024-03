Tentato furto nella scorsa notta alla farmacia Madonna Pellegrina di via Bellinzona. Secondo le prime ipotesi, un 23enne di origini marocchine, senza fissa dimora in Italia, ha prima divelto la serranda in corrispondenza della porta di ingresso, per poi spaccare il vetro con un tombino e introdursi nel locale, dove ha rubato i contanti contenuti nel fondo cassa. I movimenti del giovane marocchino non sono passati inosservati e hanno portato un cittadino a segnalare la vicenda ai Carabinieri, che giunti immediatamente sul posto hanno arrestato in flagranza di reato il giovane, trovato in possesso del denaro.