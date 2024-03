Questa mattina intorno alle 9.30 spavento in Viale Crispi. Un ciclista, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ha rischiato di venire a contatto con una Citroen C3, che viaggiava verso la rotonda. Il conducente dell’autovettura avrebbe frenato alla vista del ciclista, che, stando alle prime ricostruzioni, è sceso dal proprio mezzo e per non essere colpito lo ha lanciato sotto la Citroen C3. Non si registrano feriti. Sul posto una volante della Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica dell’episodio tramite le videocamere presenti.