Il pm ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, sulla morte del detenuto Fabio Romagnoli, deceduto il 20 febbraio dello scorso anno in carcere, dopo aver inalato il gas di un fornellino nella sua cella. Per la Procura di Modena non ci sono responsabilità di altre persone per la morte del 40enne, né ci sono elementi per ipotizzare una mancanza di diligenza o altre omissioni. Ora la decisione passa al Gip.