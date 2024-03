Nel video l’intervista a Don Carlo Bellini, Vicario per la pastorale Diocesi di Carpi

È polemica sulla mostra “Gratia Plena”, dell’artista Andrea Saltini inaugurata lo scorso sabato al Museo Diocesano di Carpi. A sollevare le maggiori critiche è la testata cattolica “La Nuova Bussola Quotidiana” che in un articolo esprime sdegno per una esposizione che ha definito “blasfema”. In particolare, nel mirino dei contestatori è finito il quadro dal titolo “INRI – San Longino”, nel quale l’artista ha dipinto un uomo chino sul cadavere di Cristo, in una posa che, secondo l’articolo, farebbe pensare a un rapporto orale. La Curia ha risposto prontamente alle critiche, difendendo l’opera di Saltini, che ha prodotto la serie di quadri oggi in mostra nella chiesa di Sant’Ignazio a seguito di un profondo percorso artistico e spirituale.

Insomma, citando San Paolo, “tutto è puro per i puri”. Ma per evitare fraintendimenti, la Diocesi ha deciso di predisporre, in addendum al catalogo della mostra, un sussidio che aiuti a comprendere le singole opere dal punto di vista dell’artista, illustrando la sua ricerca religiosa e fornendo elementi culturali per comprenderne il senso