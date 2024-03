Grida e scoppi, talmente forti da attraversare le pareti degli appartamenti, hanno attirato l’attenzione dei residenti del Condominio Lambda di via Emilia Ovest, dove nella notte tra domenica e lunedì è scoppiata una nuova maxi-rissa tra gang rivali. Una situazione di paura e di violenza ben nota in zona e che, anche questa volta, ha costretto l’intervento non solo dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ma anche dei sanitari del 118, dato che un uomo, nel trambusto generale, sarebbe stato colpito alle spalle con un estintore da un gruppetto che si è dato subito alla fuga verso il parco Ferrari. Sconosciuto il motivo della contesa: forse per spaccio, forse per un pareggio di conti o forse per un tentato furto. Di certo, c’è lo spavento che i condomini provano da un anno a questa parte.

La memoria vola subito alla notte dello scorso settembre. Anche in quel caso, era quasi la mezzanotte quando dal cortile del condominio di via Emilia Ovest si levarono urla atroci, seguite poi da un forte boato riconducibile ad una esplosione. Ne seguì un’aggressione, ai danni di un ragazzo di origine magrebina da parte di due suoi connazionali, uno dei quali armato di bastone e coltello. Chi vive in quella zona sa bene che aria tira dentro e fuori e ancora oggi l’attenzione non può non restare alta.