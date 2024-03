Nel video la conferenza-stampa di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Domani al “Braglia” (ore 14) contro la Feralpisalò, 29esima giornata del campionato di serie B, per il Modena c’è un solo obiettivo: la vittoria.

Lo conferma Paolo Bianco in conferenza stampa. Tranne Guarino e Gargiulo, per domani tutti convocati, compresi Ettore Gliozzi e Thomas Battistella, pronti almeno per la panchina, ma non è escluso il loro impiego dall’inizio.

Mister Bianco garantisce di non sentire pressione, nonostante la crisi di risultati. E a proposito dei playoff “obiettivo-non obiettivo” della stagione, Bianco chiarisce la sua posizione.