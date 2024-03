AL VIA I PLAYOFF, MODENA A TRENTO, GIULIANI: “TUTTI ASPETTANO QUESTO MOMENTO”

Il Modena Volley domani sera comincerà la serie di tre partite per i quarti di finale dei playoff. Un appuntamento che arriva dopo una stagione travagliata, in cui gli emiliani hanno attraversato momenti complicati. Coach Giuliani carica il gruppo verso gara 1, in programma a Trento.