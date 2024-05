Nel video l’intervista a Daniele Giovanardi – Candidato Sindaco Modena Cambia

Restituire ai modenesi l’area del Santuario della Madonna del Murazzo, oggi inaccessibile e quasi dimenticata dai cittadini. Questa la proposta del candidato sindaco di Modena Cambia Daniele Giovanardi che già aveva criticato la scelta di vendere la struttura a Porta Aperta. Per lui, questa soluzione non risolverebbe la situazione di degrado che si è andata a sviluppare nell’area

Per Daniele Giovanardi un luogo sacro con secoli di storia deve essere riaperto ed accessibile ai cittadini. Per questo per il candidato di Modena Cambia la soluzione migliore è che sia il comune ad acquistare l’area per renderla pubblica