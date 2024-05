Nel video le interviste a:

Angelo Fuggiano – Organizzatore dell’evento

Luigi Beggiato – Nuotatore paralimpico delle Fiamme Gialle

Rombo dei motori e poi via che si riparte con salti e acrobazie freestyle. Al Parco Novi Sad entra in scena la seconda edizione di Togo Joy of Life, la grande kermesse all’insegna della solidarietà e dell’inclusività. Filo conduttore è ancora la Mototerapia, disciplina che permette a persone malate e con disabilità di provare l’emozione di salire in sella a una moto con piloti professionisti. Dopo un veloce ma divertentissimo assaggio nei corridoi della Pediatria del Policlinico assieme al Panathlon Club, ora un intero weekend all’insegna dell’adrenalina e del divertimento. Taglio del nastro, che la festa abbia inizio!