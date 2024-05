Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti – Candidato sindaco Centrosinistra

Pensare a Modena come un ecosistema, non solo dal punto di vista ambientale e urbanistico, ma anche da quello delle relazioni e delle intelligenze, per una comunità fondata sulla questione sociale in cui vivere meglio. È ciò che emerge dal patto per la città sottoscritto da Massimo Mezzetti e i suoi alleati e di cui si è parlato anche ieri nel corso di un incontro del Movimento Cinque Stelle in Sala Ulivi. L’obiettivo, in sintesi, è fare di Modena una città più vivibile per tutti e più solidale. Per Mezzetti c’è una buona base di partenza, ma è mancato forse qualcosa negli ultimi anni?

Una Modena più attenta, più vivace, e anche con più partecipazione. Mezzetti su questo punto si rivolge a chi, nel tempo, si è allontanato dalla politica