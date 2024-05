Dopo cinque anni dall’ultima volta, l’onda dell’orgoglio arcobaleno torna a investire la nostra città. Oggi è il giorno del Modena Pride, la grande manifestazione per la rivendicazione dei diritti della comunità Lgbtiq+. Oltre 4mila persone sono attese in concentramento al Parco Ferrari per questa seconda edizione del Modena Pride, con partenza dall’area verde alle 14.30. Il percorso si snoderà lungo via Emilia Ovest in direzione centro, per addentrarsi nel cuore della città. L’onda colorata con carri e bandiere arcobaleno attraverserà Largo Sant’Agostino e svolterà a sinistra in via Ganaceto, per immettersi poi in corso Cavour e circumnavigare l’Accademia, passando in via Tre Febbraio, Piazza Roma, Corso Accademia, fino a sbucare in corso Canalgrande e quindi reimmettersi in via Emilia per tornare infine al parco Ferrari, dove la festa continuerà fino a sera. Per permettere il passaggio del corteo, la circolazione stradale è stata modificata e già da questa mattina alle 10 sono attivi divieti di sosta in via Ganaceto, via Emilia, corso Cavour e Canalgrande.