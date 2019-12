Nel video l’intervista a Erio Bagni, Presidente ASEOP

È stata una giornata di festa presso la Casa di Fausta per Aseop, l’Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica, perché si è voluto celebrare l’inizio dell’attività trapiantologica in Paraguay. L’attività si inserisce nel contesto del progetto “Un Ponte per la Vita”, un progetto iniziato nel lontano 1999, dove studenti del paese sudamericano si sono formati nelle nostre università per tornare poi a operare nella loro nazione. In 20 anni di esistenza si sono raggiunti traguardi importanti, culminati con tre trapianti di midollo osseo perfettamente riusciti. Il presidente ASEOP ha spiegato anche perché è stato deciso di avviare questa collaborazione proprio con il Paraguay.