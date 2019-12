Non c’è solo la pista ormai in via di chiusura di Luca Zamparo, in arrivo per l’attacco, a rendere già caldo il mercato del Carpi. Il club biancorosso vuole regalare a mister Riolfo anche un rinforzo di difesa per completare il reparto e la trasferta amichevole di domani alle 15 sul campo del Siena sarà l’occasione per parlare con i toscani di Atila Varga, difensore classe ‘96 slovacco in forza ai bianconeri. Già in estate il giocatore sembrava sul punto di vestire la maglia del Carpi: l’accordo col Siena era totale, ma poi due infortuni in difesa proprio nell’ultima settimana di mercato a fine agosto avevano consigliato il Siena di trattenere il giocatore scuola Juve ancora in rosa. Ma fin qui coI bianconeri non ha avuto molto spazio, giocando appena 6 gare fra Coppa Italia, Coppa di C e campionato, dove l’ultimo gettone risale addirittura allo scorso 22 settembre. Il giocatore, che a Siena era arrivato nel febbraio scorso dopo la prima parte di stagione alla Carrarese, avrebbe voglia di cambiare aria e sta attendendo solo che l’affare vada in porto. Varga nasce centrale della difesa a quattro, ma si può adattare anche a fare il terzino a destra. Dovesse arrivare sarebbe il secondo cesello di un mercato di gennaio che servirà al Carpi soltanto per andare a sfoltire un po’ la rosa, con Carletti pronto a salutare, e a inserire un paio di pedine mirate che non rompano gli equilibri armonici che fin qui si sono creati nella rosa biancorossa.