Modena e Cremonese in campo per la 28esima giornata di Serie B. I canarini ritrovano in casa i grigiorossi, che all’andata si imposero allo Zini con un sonoro 4-0. Bianco senza i due squalificati Duca e Strizzolo e con Oukhadda titolare.

PRIMO TEMPO

2′ subito un’occasione clamorosa per il Modena, dopo la cavalcata di Gerli, che trova i guantoni di Jungdal sulla sua conclusione. Sulla ribattuta Gliozzi è poco cinico e la difesa della Cremonese salva sulla linea con Antov. Il Modena impegna nuovamente il portiere avversario con una bota da fuori di Battistella, sulla quale Jungdal si distende bene. Al 24′ brutta notizia per i canarini, che perdono per infortunio Gliozzi, sostituito da Jacopo Manconi. Il numero 17 si rende pericoloso intorno al 36′ con un tiro cross velenoso, che per poco non scavalca Jungdal, che riesce comunque ad alzare in corner. La prima vera chance per la Cremonese arriva al 38′, con il cross di Coda per Pickel, che di testa sfiora la traversa a pochi passi dalla porta. I gialli vanno a millimetri dal vantaggio poco dopo con Corrado, bravo ad inserirsi sulla sinistra sul filtrante di Palumbo; il numero 91 centra solo l’esterno della rete con un mancino rasoterra, influenzato dall’ottima uscita di Jungdal. Il primo tempo termina con la conclusione da fuori di Zanimacchia, bloccata da Seculin.

SECONDO TEMPO

In avvio di ripresa la porta del Modena trema con la conclusione di Sernicola salvata vicino alla linea di porta dalla difesa canarina. Dopo la mezz’ora del secondo tempo il Modena fatica a creare occasioni, soprattutto a causa dello scarso apporto degli attaccanti in campo, che non riescono a mantenere il possesso in fase offensiva e aiutano poco la manovra di costruzione dei canarini. Cremonese che si va vedere a sprazzi nei pressi della porta di Seculin, non riuscendo però a creare pericoli importanti. Al minuto 84 il Modena rimane un’altra volta in superiorità numerica, con il rosso sventolato a Johnsen dopo un contrasto in mezzo al campo con Ponsi. Nel finale il Modena però perde clamorosamente la gara, subendo il gol di testa di Bianchetti all’ultimo secondo, sul quinto assist di Bianchetti. Stadio Braglia ammutolito, con i gialli che tornano a perdere, con l’ultima sconfitta che risaliva al 4-2 sul campo del Palermo.