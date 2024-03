Strade trasformate in fiumi, l’acqua che sale, fino a superare i muri, le finestre, arrivando a inondare i cortili e i garage. Ore terribili per i residenti del quartiere della Consolata a Sassuolo, che a causa dell’insistente pioggia, ieri si sono ritrovati con le proprietà allagate. I momenti più difficili sono iniziati nel pomeriggio, quando è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con tre squadre per riuscire a liberare il quartiere dall’acqua in eccesso. Non è la prima volta che accade, tra le vie Alfieri e D’Annunzio. C’è chi, esasperato, si protegge come può, con assi di legno poste intorno al cortile in una sorta di diga di fortuna, la protezione Civile questa mattina ha portato sacchi di sabbia, per evitare il ripetersi dell’allagamento data la pioggia prevista nelle prossime ore. Eppure, per i cittadini ormai la misura è colma e si dicono pronti a presentare una nuova petizione per chiedere al sindaco Gian Francesco Menani di trovare una soluzione permanente al problema