Esattamente un anno fa veniva trovato il corpo senza vita di Alice Neri. Aveva 32 anni. Era stata uccisa e bruciata all’interno della sua auto, a Fossa di Concordia. A un anno da quella tragica morte la famiglia non è ancora riuscita a dare degna sepoltura ad Alice. Ma proprio in questa dolorosa giornata, la madre della 32enne ha lanciato un appello: accendere una candela per lei e porla sopra il davanzale della propria finestra. Un modo per ricordarla, ma anche per dire no alla violenza sulle donne, a pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza di genere. Lunedì si terrà l’udienza preliminare del processo per il suo omicidio. L’unico indagato per il delitto è Mohamed Gaaloul, 30enne tunisino, arrestato lo scorso dicembre in Francia e accusato di aver accoltellato la 32enne e di averne distrutto il cadavere. Lui si è sempre dichiarato innocente.