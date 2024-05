Dalle 8 di giovedì 2 alle 18 di domenica 5 maggio, in occasione della manifestazione “Motor Valley fest”, che interesserà varie vie e piazze del centro storico cittadino, viene sospesa la circolazione veicolare in via Emilia centro nel tratto tra corso Canalgrande e largo Sant’Agostino.

Il provvedimento, su richiesta degli organizzatori della manifestazione (Atp Servizi Regione Emilia Romagna srl con sede a Bologna), è in linea con le misure nei fine settimana decise dal Tavolo tecnico interforze per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico e, allo stesso tempo, consentire di passeggiare anche in strada. La chiusura viene operata attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia e dei residenti. Negli orari di maggior afflusso, le postazioni di via Emilia centro sono presidiate dalla Polizia locale.

Attivate anche le deviazioni di percorso per le linee del trasporto pubblico Seta n°7, 7°, 11N e 11S